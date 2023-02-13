Sosyal medyada gündeme gelen Oğuzhan Uğur, yaptığı her işle takdir toplarken tepki de gösteriliyor. Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında ve mesleği merak ediliyor. Deprem döneminde yaptığı yardım çalışmaları sayesinde gündeme gelen Oğuzhan Uğur kaç yaşında, mesleği ne ve kimdir soruları araştırılıyor. Peki, Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur kaç yaşında, babası kim? Oğuzhan Uğur mesleği ne?

Babala TV'nin moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur, kaç yaşında, kimdir ve mesleğinin ne olduğu araştırılıyor. Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir merak ediliyor. Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur kaç yaşında, babası kim? Oğuzhan Uğur mesleği ne? Detaylar haberimizdedir…

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

İnternet fenomeni Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. YouTube'da yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Oğuzhan Uğur, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünden mezun oldu.

Şarkıcı, okul döneminde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirdi ardından Osman Sınav ile çalışmaya başladı. 2011 yılında vizyona giren Ağır Abi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Eğitiminin ardından Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın asistanı olarak görev yaptı.

Uğur, 2012 yılında Çok Şükür adlı albüm müzik dünyasına adım attı. Terbiyesizim, Panpa, Birinci Vazife, İstemiyorum, Sağ Salim, Bal Prensesim, Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu, Biyolojik Unsur, Mağlubiyet, Madım Mı? ve Kıskanç adlı single çalışmaları bulunuyor.