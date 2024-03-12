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Oğuzhan Genç kimdir? Zafer Partisi Antalya- Finike Belediye Başkan adayı Oğuzhan Genç kaç yaşında, nereli?

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Oğuzhan Genç kimdir? Zafer Partisi Antalya- Finike Belediye Başkan adayı Oğuzhan Genç kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Antalya-Finike Belediye Başkan adayı Oğuzhan Genç hakkında bilgi arayışı sürüyor. Genç'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. Oğuzhan Genç'in politik kariyeri ve kişisel hayatı hakkında ayrıntılar henüz bilinmiyor.

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar Belediye Başkan adayının kim olduğunu merak ediyor. Birçok kişi Antalya- Finike Belediye Başkan adayını araştırıyor. Peki, Oğuzhan Genç kimdir? Zafer Partisi Antalya- Finike Belediye Başkan adayı Oğuzhan Genç kaç yaşında, nereli?

OĞUZHAN GENÇ KİMDİR?

Oğuzhan Genç, Zafer Partisi'nin Antalya- Finike Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Antalya 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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