Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar Belediye Başkan adayının kim olduğunu merak ediyor. Birçok kişi Antalya- Finike Belediye Başkan adayını araştırıyor. Peki, Oğuzhan Genç kimdir? Zafer Partisi Antalya- Finike Belediye Başkan adayı Oğuzhan Genç kaç yaşında, nereli?

OĞUZHAN GENÇ KİMDİR?

Oğuzhan Genç, Zafer Partisi'nin Antalya- Finike Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.