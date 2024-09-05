Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem kaç yaşında, nereli? Oğuz Alper Öktem hayatı ve biyografisi!

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OĞUZ ALPER ÖKTEM KİMDİR?

Doğum: 10 Ocak 1991 (33 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Oğuz Alper Öktem (10 Ocak 1991 - İstanbul), Türk girişimci, Martı İleri Teknoloji şirketinin kurucusu. Öktem ayrıca İstanbul'da taksi sorununu çözmek amacıyla kurduğu paylaşımlı yolculuk sisteminin yasalaşması ile alakalı yapmış olduğu aktivitelerle tanınmaktadır.

Oğuz Alper Öktem, 10 Ocak 1991'de İstanbul'da doğdu. 2009'da tam burs ile okuduğu Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Chicago Üniversitesi'nde ekonomi üzerine aldığı lisans eğitimini onur derecesiyle 3 senede tamamladı. London School of Economics'te siyasal ekonomi konusunda yüksek lisans programını bitirdi. Okul döneminde LSE Turkish Society'de başkanlık yaptı.

Mezun olduktan kısa bir süre ise sonra Deutsche Bank'ın Londra ofisinde çalıştı. 2014 yılında İstanbul'a dönmesiyle, BluTV şirketinde Chief Operating Officer olarak göreve başladı. Sonrasında McKinsey & Company'de çalıştı ve Kolektif House'un yatırımcıları arasında yer aldı. Kasım 2018 yılında kız kardeşi Sena Öktem ile Martı İleri Teknoloji'yi kurdu. Şirket hisseleri 13 Temmuz 2023'te New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı ve açılış gongunu Oğuz Alper Öktem çaldı. Bir çok ödül programı tarafından "yılın girişimcisi" seçildi.