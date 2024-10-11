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Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne işe yarar? Öğretmenlik Meslek Kanunu meclisten geçti mi? Son gelişmeler...

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne işe yarar? Öğretmenlik Meslek Kanunu meclisten geçti mi? Son gelişmeler...
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Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ne olduğu ve ne işe yaradığı konusu gündemdeki yerini koruyor. Bu kanun, öğretmenlerin mesleki haklarını ve görevlerini düzenleyen bir yasa tasarısıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun meclisten geçip geçmediği merak ediliyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, son dönemde eğitim camiasında ve kamuoyunda sıkça gündeme gelen önemli bir konudur. Bu kanun, öğretmenlerin mesleki haklarını, sorumluluklarını ve kariyer basamaklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış bir yasa tasarısıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu ne işe yarar sorusunun cevabı merak ediliyor. Birçok kişi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun meclisten geçip geçmediğini araştırıyor. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne işe yarar? Öğretmenlik Meslek Kanunu meclisten geçti mi?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Bu kanun, öğretmenlerin mesleki haklarını, sorumluluklarını ve kariyer basamaklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış bir yasa tasarısıdır. Kanunun amacı, öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek, öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve mesleki gelişimlerini teşvik etmektir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne işe yarar? Öğretmenlik Meslek Kanunu meclisten geçti mi?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE İŞE YARAR?

  • Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme biçimleri ile ilgi ve yeteneklerini dikkate alacak ve kişilik haklarına saygı gösterecek, öğrencilerin, eğitim öğretim ortamında her türlü olumsuz söz, tavır ve davranışlardan korunmaları için çabada bulunacak.
  • Öğretmenler, derse girmek, nöbet tutmak, merkezi veya mahalli yapılan sınavlarda görev almak, kurul ve komisyonlara, tören ile toplantılara, öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinlikler ile kulüp faaliyetlerine katılmak, öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmek, uygulama gerektiren eğitimleri koordine etmek ve eğitim öğretim süreçlerine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevli olacak.
  • Öğretmenler, mevzuatta açıkça belirlenen hususlar ile olağanüstü hal, genel afet ve salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olmayan iş ve faaliyetlerde rızaları dışında görevlendirilemeyecek.
  • Kanunla yöneticilerin ödev ve sorumlulukları da düzenleniyor. Öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar ile eğitim öğretim süreçlerindeki diğer görevleri okul tür ve kademelerine göre, ayrıca yöneticilerin de ödev ve sorumluluklarına ilişkin hususlar, okul tür ile kademelerine göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.
  • Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri Bakanlıkça belirlenecek.
  • Hazırlık eğitiminin süresi 4 dönem olacak. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre 3 dönem olarak uygulanabilecek. Hazırlık eğitiminin içeriği, süresi ve hazırlık eğitimine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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