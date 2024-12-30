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Öğretmenler için KPSS kalktı mı? 2025'te öğretmen ataması var mı?

Öğretmenler için KPSS kalktı mı? 2025'te öğretmen ataması var mı?
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Öğretmenler için KPSS kalktı mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama bekleyen öğretmenler için sevindirici bir açıklama yaptı. 2025'te öğretmen ataması var mı ve Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir soruları gündemde. Peki, KPSS 2025'te kalkıyor mu? Öğretmen ataması nasıl olacak?

2025'te öğretmen ataması var mı? MEB Bakanı Tekin, "Bütçe onaylandı. 2024 Kpss'ye giren öğretmen adaylarımız için kadro dağılımlarını tamamladıktan sonra atama sürecine başlayacağız." ifadelerini kullandı. Öğretmen atamaları nasıl gerçekleşecek? KPSS ile öğretmen atamaları sona mı erdi? AGS ile atama mı yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

ÖĞRETMEN İÇİN KPSS KALKTI MI?

Bakan Yusuf Tekin, öğretmen atamaları konusunda önemli bilgiler paylaştı. 2024 yılında mevcut atama prosedürlerinin KPSS ile devam edeceğini belirten Tekin, 2025 itibarıyla KPSS'nin yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) adı verilen yeni bir sistemin uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Öğretmenler için KPSS kalktı mı? 2025'te öğretmen ataması var mı?

AGS'NİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Akademi Giriş Sınavı, Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan içeriklerden oluşacak ve test odaklı KPSS'nin aksine farklı bir formatta yapılacak.

Akademi Eğitimi: AGS'yi başarıyla geçen öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi'nde özel bir eğitim sürecine alınacak ve bu eğitimin ardından istihdam edilecek.

Öğretmenler için KPSS kalktı mı? 2025'te öğretmen ataması var mı?

2025'TE ÖĞRETMEN ATAMASI VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Bütçe onaylandı. 2024 KPSS'ye giren öğretmen adayları için kadro dağılımlarını tamamladıktan sonra atama sürecine başlayacağız. Öğretmen Akademisi henüz devreye girmedi. Elimize ulaşan kadro sayısına göre atamaları mevcut prosedüre uygun şekilde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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