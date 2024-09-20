Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak?

Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? Ülkemizde kullanmakta olduğumuz öğretmenler günü aynı zamanda dünya üzerinde de ulusal olarak kutlanmaktadır. Bir ülkenin en önemli değerlerinden bir tanesi olan öğretmenler için kutlanan Dünya öğretmenler günü ne zaman sorusunun sizler için cevapladık. İşte 2024 Öğretmenler günü tarihi…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

Dünya üzerinde birçok ülke tarafından ulusal düzeyde kutlanmakta olan "Dünya Öğretmenler Günü" her yıl 5 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Öğretmenler Günü bu yıl 5 Ekim Cumartesi'ye denk gelmektedir.