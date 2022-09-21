Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son zamanlarda duyurulan haberin ardından otomobil sahibi olmak isteyen birçok öğretmen Öğretmenler Araç Kampanyası ne? Sorusunu araştırıyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı, İLKSAN tarafından gerçekleştirilecek olan Öğretmenler Araç Kampanyası ne? İLKSAN otomobil şartları ne?

Öğretmenler Araç Kampanyası ne? Sorusu, kampanyayı merak eden birçok öğretmen tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Uygun fiyata araç sahibi olmanın yanı sıra finansman desteği de sağlanacak olan bu kampanyanın şartları nelerdir? Öğretmenler Araç Kampanyası ne? İLKSAN otomobil şartları ne? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar..

ÖĞRETMENLER ARAÇ KAMPANYASI NE?

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı - İLKSAN tarafından öğretmenler için uygun fiyatlı otomobil kampanyası düzenleyeceğini açıkladı. Citroen marka otomobiller öğretmenlere 42.500 TL indirimle satılacak. Satılacak olan otomobillerin yanı sıra öğretmenlere finansman desteği de sağlanacak. Bu sayede araç sahibi olmak isteyen birçok öğretmen, uygun fiyata ve finansman desteği ile birlikte araç sahibi olabilecek.

İLKSAN HANGİ OTOMOBİLİ VERİYOR?

İLKSAN tarafından açıklanan kampanyaya göre öğretmenler Citroen'in C3 Aircross model sıfır kilometre otomobillerini satın alabilecekler.