Öğretmen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öğretmen filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Öğretmen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Öğretmen konusu, özeti ve Öğretmen oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Öğretmen filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Öğretmen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öğretmen filmini izleyecek olanların merak ettiği Öğretmen konusu nedir, Öğretmen oyuncuları kimler ve Öğretmen özeti gibi konuları inceliyoruz.
ÖĞRETMEN FİLMİ KONUSU NEDİR?
İlk gösterim tarihi: 1988
Hüsnü Çelik, eşi ve iki çocuğuyla köyde yaşayan bir öğretmendir. Öğretmenlik görevindeki başarılarından dolayı İstanbul'a tayin edilir. Öğretmen maaşıyla İstanbul'da geçinemez. Ek iş yapmaya başlar. Fakat yaptığı işlerin hiçbirinde başarılı olamaz. Hüsnü'nün ve ailesinin durumu gittikçe daha da kötüleşir. Filmin sonunda Hüsnü aklını kaybeder ve akıl hastanesine gönderilir.ÖĞRETMEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular
Kemal Sunal - Hüsnü Öğretmen
Selma Sonat - Hüsnü öğretmen'in eşi
Kartal Tibet - Öğrenci Velisi
Renan Fosforoğlu - Emlakçı
İhsan Yüce
Reha Yurdakul - Öğrenci Velisi (ses. Yaman Okay)
Ekrem Dümer - Köydeki okulun müdürü
Kudret Karadağ - Restorant da Ceviz Almak İsteyen Adam
Kaya Gürel - Müdür
Burçin Çakır - Öğrenci
Cevdet Tigin
Murat Yılmaz
Ferdi Akarnur - Ceylan'ın babası
Memduh Ünsal - Köydeki Milli Eğitim Müdürü
Selahattin Fırat - Hademe Süleyman Efendi
Ahmet Açan - Zerzevatçı Ahmet Efendi (ses. Timuçin Caymaz)
Mustafa Suphi Baltacı
Nevzat Açıkgöz - Öğretmen (ses. Saltuk Kaplangı)
Savaş Taner - İst. Milli Eğt. Müdürü
Faruk Savun - Müdür muavini
Hakkı Üstün - Müsteşar (ses. Ünal Gürel)
Akif Kilman
Rafet Kalkan - Yardımda Bulunan Veli
Mehmet Uğur - Mafya
Seçil Akbaş - Öğrenci
Ali Rıza Cevizli
Nuray Coşkun
Ayberk Yeşilyurt
Aykut Coşkun