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Öğretmen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öğretmen filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Öğretmen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Öğretmen konusu, özeti ve Öğretmen oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Öğretmen filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Öğretmen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öğretmen filmini izleyecek olanların merak ettiği Öğretmen konusu nedir, Öğretmen oyuncuları kimler ve Öğretmen özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖĞRETMEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk gösterim tarihi: 1988

Hüsnü Çelik, eşi ve iki çocuğuyla köyde yaşayan bir öğretmendir. Öğretmenlik görevindeki başarılarından dolayı İstanbul'a tayin edilir. Öğretmen maaşıyla İstanbul'da geçinemez. Ek iş yapmaya başlar. Fakat yaptığı işlerin hiçbirinde başarılı olamaz. Hüsnü'nün ve ailesinin durumu gittikçe daha da kötüleşir. Filmin sonunda Hüsnü aklını kaybeder ve akıl hastanesine gönderilir.

ÖĞRETMEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

Kemal Sunal - Hüsnü Öğretmen

Selma Sonat - Hüsnü öğretmen'in eşi

Kartal Tibet - Öğrenci Velisi

Renan Fosforoğlu - Emlakçı

İhsan Yüce

Reha Yurdakul - Öğrenci Velisi (ses. Yaman Okay)

Ekrem Dümer - Köydeki okulun müdürü

Kudret Karadağ - Restorant da Ceviz Almak İsteyen Adam

Kaya Gürel - Müdür

Burçin Çakır - Öğrenci

Cevdet Tigin

Murat Yılmaz

Ferdi Akarnur - Ceylan'ın babası

Memduh Ünsal - Köydeki Milli Eğitim Müdürü

Selahattin Fırat - Hademe Süleyman Efendi

Ahmet Açan - Zerzevatçı Ahmet Efendi (ses. Timuçin Caymaz)

Mustafa Suphi Baltacı

Nevzat Açıkgöz - Öğretmen (ses. Saltuk Kaplangı)

Savaş Taner - İst. Milli Eğt. Müdürü

Faruk Savun - Müdür muavini

Hakkı Üstün - Müsteşar (ses. Ünal Gürel)

Akif Kilman

Rafet Kalkan - Yardımda Bulunan Veli

Mehmet Uğur - Mafya

Seçil Akbaş - Öğrenci

Ali Rıza Cevizli

Nuray Coşkun

Ayberk Yeşilyurt

Aykut Coşkun

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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