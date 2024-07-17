Üye Girişi
Haberler

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağına dair bir takvim yayınladı. Bu takvim, öğretmenlerin işlemlerini planlamaları ve zamanında başvuruda bulunmaları için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusunu yayınladı. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Peki, MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

  • Birinci aşama başvurular 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgelerle birlikte yapılacak.
  • Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.
  • Atamalar 16 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
  • Ataması gerçekleşenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak.

İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Birinci aşama başvurular 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgelerle birlikte yapılacak. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar 16 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak ve ataması gerçekleşenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMASI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin atamaları 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Rehber Haberler.com Özel Gündem Eğitim Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü

Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title