ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusunu yayınladı. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Peki, MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Birinci aşama başvurular 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgelerle birlikte yapılacak.

Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamalar 16 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Ataması gerçekleşenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak.

İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?



Birinci aşama başvurular 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgelerle birlikte yapılacak. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar 16 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak ve ataması gerçekleşenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMASI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin atamaları 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.