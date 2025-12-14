Haberler

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Karabük'te öğrenciye kiraya verdiği eve giren ev sahibi gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Görüntülerde evin her bir noktasının çöp yığınlarıyla dolu olduğu, banyonun kırık, yatak ve yorganın ise simsiyah olduğu görüldü. Ev sahibi, "Ben böyle ev görmedim. Bu adam kesinlikle ruh hastası" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

  • Karabük'te bir öğrenci evinde evin neredeyse tamamı çöp yığınlarıyla kaplandı.
  • Evin banyosunun zemininde kırıklar bulunuyor ve yatak odasındaki yatak ile yorgan simsiyah renge büründü.
  • Ev sahibi, evin durumunu 'Ben böyle ev görmedim' diyerek ifade etti.

Karabük'te öğrenciye kiraya verdiği eve giren ev sahibi, evin neredeyse tamamının çöp yığınlarıyla kaplandığını gördü. Görüntülerde, evin tüm odalarında biriken çöpler dikkat çekerken, yaşam alanlarının kullanılamaz hale geldiği görüldü.

BANYO KIRIK, YATAK SİMSİYAH

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, banyonun zemininde kırıklar olduğu, yatak odasında ise yatak ve yorganın simsiyah bir renge büründüğü gözlemlendi. Evdeki hijyen koşullarının tamamen ortadan kalktığı anlar kayıtlara yansıdı.

"BÖYLE EV GÖRMEDİM"

Karabük Haber Ajansı'nın paylaştığı görüntülerde ev sahibi, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: "Ben böyle ev görmedim. Burası bir öğrenci evi. Buraya ne yapmış böyle ya? Bu adam kesinlikle ruh hastası."

Avustralya'da silahlı saldırı! Plajdaki insanları hedef aldılar

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Anası babası hiç bir şey göstermemiş mi o kişiye

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Korku evi desek

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıD:

En büyük üniversite hayat üniversitesidir. Çocuklarınıza herşeyden önce ahlak ve yaşama becerisini öğretin. Öyle salmayın sonra ortalığı ahlaksızlık götürüyor.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Kardeş bizde öğrenci olduk ama afedersin bok içinde yaşamak çok farklı boyut. 3 4 kişi aynı evde kalırdık sadece bulaşık tezgahında biraz birikmiş bulaşık olurdu. Ogün kimin sırası ise mecbur yıkardı. Heleki yaptığın yer öyle kapkara olacak. Çamurdamı yuvarlandın katranamı düştün be pis herif demezlermi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

