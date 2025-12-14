Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Karabük'te öğrenciye kiraya verdiği eve giren ev sahibi, evin neredeyse tamamının çöp yığınlarıyla kaplandığını gördü. Görüntülerde, evin tüm odalarında biriken çöpler dikkat çekerken, yaşam alanlarının kullanılamaz hale geldiği görüldü.

BANYO KIRIK, YATAK SİMSİYAH

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, banyonun zemininde kırıklar olduğu, yatak odasında ise yatak ve yorganın simsiyah bir renge büründüğü gözlemlendi. Evdeki hijyen koşullarının tamamen ortadan kalktığı anlar kayıtlara yansıdı.

"BÖYLE EV GÖRMEDİM"

Karabük Haber Ajansı'nın paylaştığı görüntülerde ev sahibi, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: "Ben böyle ev görmedim. Burası bir öğrenci evi. Buraya ne yapmış böyle ya? Bu adam kesinlikle ruh hastası."