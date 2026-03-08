Oğlunu bıçaklayan adamı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Elazığ'ın Maden ilçesinde bir kişi, oğlunu yanında bıçaklayan şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, lokanta işletmecisi A.K. ile Ertuğrul Koç (45) arasında bir gün önce lokantada tartışma çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmanın büyümesini engelleyen vatandaşlar tarafları ayırdı. İşletmeyi kapattıktan sonra oğluyla birlikte eve dönen A.K.'nin aracı Ertuğrul Koç tarafından kesilerek durduruldu. Koç, araçtan inen A.K.'nin oğlunu bıçakladı.

ŞÜPHELİ, JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Oğlunun bıçaklandığını gören A.K. ise araçta bulunan av tüfeğini çıkartarak Koç'a ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Ertuğrul Koç'un ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli A.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.