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ÖGG SINAV SONUÇLARI! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı nedir?

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Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi aracılığı ile duyuracak. ÖGG SINAV SONUÇLARI! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı nedir?

Adaylar, 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme sınavları sonrasında heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak olan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu merak ediliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı nedir?

ÖGG SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Gündem Eğitim Haberler

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