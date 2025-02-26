ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katıldığı 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı, 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı hakkında detaylar…

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyuruya göre, 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarını EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabileceklerdir.

ÖGG SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sorgulayabileceklerdir. Sonuçların açıklanmasının ardından, yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar 3-5 Mart 2025 tarihleri arasında itirazlarını gerçekleştirebileceklerdir. Bu itirazların sonuçları ise 6 Mart 2025 tarihinde duyurulacaktır.