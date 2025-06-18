Öğrenciler, OBP onaylama işlemini hem e-Okul sistemi üzerinden hem de Ösym'nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden gerçekleştirebiliyor. OBP onaylama sürecinde mezuniyet bilgileri, diploma notları ve diğer eğitim verileri sistem üzerinden kontrol edilip onaylanıyor. Bu nedenle "OBP onaylama ne zaman başlar?" sorusu, hem mezun öğrenciler hem de ilk kez sınava giren adaylar için büyük önem taşıyor. Peki, OBP onaylama ne zaman 2025? YKS OBP onaylama nereden yapılır?

OBP ONAYLAMA NE ZAMAN 2025?

2024 yılında OBP onaylama işlemleri 24–28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu bilgiye dayanarak 2025 yılında OBP onaylama sürecinin de 24 Haziran haftasında başlayıp ay sonunda tamamlanması bekleniyor. OBP onaylama işlemleri yalnızca AIS üzerinden yapılabildiği için adayların ÖSYM sistemini düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

OBP NEDİR?

OBP onaylama süreci, Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) adayın YKS puanına doğru şekilde eklenmesini sağlamak amacıyla uygulanıyor. Bu süreçte mezuniyet notları, okul türü ve başarı bilgileri doğrulanarak ÖSYM'ye iletiliyor.

ÖSYM, OBP onaylama süreciyle ilgili duyurularını AIS üzerinden yayınlıyor. Adayların bu sistemi sık sık kontrol etmesi, süreci kaçırmamaları açısından kritik önem taşıyor. OBP onaylama işlemleri genellikle birkaç gün sürüyor ve son günlerde sistem yoğunluğu nedeniyle erişim sorunları yaşanabiliyor.

OBP BİLGİLERİ NASIL GÜNCELLENİR?

1. E-Okul Sistemi Üzerinden Bilgi Düzeltme

Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar, öncelikle mezun oldukları ya da olacakları okul ile iletişime geçmelidir. Gerekli düzeltmeler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden yapılmaktadır.

2. ÖSYM AİS Üzerinden Onaylama

E-Okul sisteminde gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra, adayların bu bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden onaylaması gerekir. 2024 yılında bu işlemler 24-28 Haziran tarihleri arasında, saat 16.00'ya kadar gerçekleştirilmişti. 2025 yılı için de benzer bir tarih aralığı bekleniyor.

Onaylama işlemi, ÖSYM'nin ilgili sayfası olan ais.osym.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Bu adresten sisteme giriş yapan adaylar, eğitim bilgilerini seçerek onay sürecini tamamlayabilir.