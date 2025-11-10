Haberler

ÖBA çöktü mü? Öğretmen Bilişim Ağı'nda problem mi var?

ÖBA çöktü mü? Öğretmen Bilişim Ağı'nda problem mi var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından oluşturulan uzaktan eğitim sistemi Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), özellikle öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinde ve seminer dönemlerinin başlangıcında yoğun ilgi görüyor.

ÖBA, MEB'e bağlı öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini çevrim içi olarak tamamlamalarına imkân tanıyan bir platformdur. Ancak dönemsel olarak yaşanan yüksek kullanıcı trafiği, zaman zaman erişim sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu durum, öğretmenlerin sıkça "ÖBA erişim sorunu mu var?" ya da "Platform çöktü mü?" gibi sorular sormasına neden oluyor.

ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI (ÖBA) NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı öğretmenlerin mesleki gelişimlerini çevrim içi olarak sürdürebilmeleri amacıyla kurulan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), uzaktan eğitim imkânı sunan dijital bir platformdur. Öğretmenler bu sistem üzerinden hizmet içi eğitimlerini ve seminer programlarını internet aracılığıyla tamamlayabilmektedir.

Seminer dönemlerinin başlamasıyla birlikte ÖBA platformu, öğretmenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Özellikle milyonlarca öğretmenin aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışması, zaman zaman erişim problemlerini de beraberinde getiriyor. Bu durum, kullanıcılar arasında "ÖBA çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıyor.

10 KASIM ÖBA ÇÖKTÜ MÜ?

10 Kasım günü yaşanan erişim sıkıntılarının ardından birçok öğretmen platforma girişte sorun yaşadığını bildirdi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ÖBA sisteminin çöktüğüne ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Yaşanan problemin yoğun kullanıcı trafiğinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

ÖBA, mesleki gelişim ve seminer dönemlerinde öğretmenlerin en çok kullandığı dijital araçlardan biri olmaya devam ediyor. Eğitim içeriklerine kolay ulaşım sağlaması sayesinde sistem, öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmede önemli bir rol üstleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.