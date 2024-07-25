ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ || KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nereden alınır?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( Öabt ) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi. ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ || KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ağustos'ta yapılacak 2024-KPSS Lisans ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.