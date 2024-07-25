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ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ || KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nereden alınır?

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KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nereden alınır? KPSS ÖABT sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgesi ile ilgili bilgilere ulaşmak istiyorlar. Sınavın ne zaman ve saat kaçta olduğu, giriş belgesinin nereden alınacağı gibi detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Bu bilgiler, ilgili kurumun resmi internet sitesinden edinilebilir.

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( Öabt ) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi. ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ || KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ağustos'ta yapılacak 2024-KPSS Lisans ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ || KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nereden alınır?

SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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