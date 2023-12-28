O Ses Türkiye Yılbaşında kimler var? O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde kimler, hangi ünlüler var?

O Ses Türkiye Yılbaşında kimler var? Sorusu, O Ses Türkiye Yılbaşı bölümüne dair merak edilenler arasında yer alıyor. Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Yılbaşı için Beyaz Show yapmak isteyen ancak sonra vazgeçen Acun Ilıcalı, bu sefer sunucu koltuğuna Beyazıt Öztürk oturacak. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşında kimler var? O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde kimler, hangi ünlüler var?

O SES TÜRKİYE YILBAŞINDA KİMLER VAR?

Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Meryem Uzerli'nin yer aldığı ekipte gözler yıllardır programda yer alan Hadise'yi aradı. Hadise O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde yer almayacak.Ünlü isimlerin jüri koltuğunda olacağı yarışmanın yeni bölümünde Hadise'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. O Ses Yılbaşı Özel programının jüri kadrosunda Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş olacak. İlk görüntülerin geldiği çekimde Ebru Gündeş ve Murat Boz'un sarmaş dolaş dans etti. Murat Boz'un siyah takım, Ebru Gündeş'in siyah tulum giydiği çekimde Meryem Uzerli'nin altın sarısı elbisesi göz kamaştırdı.

Yarışmada bu yıl Devrim Özkan, Kubat, Müjde Devrim ve Enis Arıkan gibi isimler sahneye çıkacak.