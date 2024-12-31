O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 yarışmacıları kim?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri yapıldı. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler ve O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 yarışmacıları kim olduğu araştırılıyor. Birbirinden renkli jüri üyeleri gündeme geliyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 yarışmacıları kim? Detaylar haberimizdedir…

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda sevilen isimler yer alacak:

Gökhan Özoğuz

Beyazıt Öztürk

Hadise

Ezgi Mola

Jüri üyeleri, ünlü konukların eğlenceli performanslarını değerlendirecek. Gecenin sonunda, en başarılı performansı sergileyen isim seçilerek bir kez daha sahneye çıkma şansı elde edecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2025 YARIŞMACILARI KİM?

Mert Turak

Beril Pozam

Ersin Arıcı

Esra Bilgiç

Mina Demirtaş

Barış Kılıç

Doğukan Güngör

Aslıhan Güner

Dilan Çiçek Deniz

Sıla Türkoğlu

Aleyna Tilki

Deniz Baysal

Barış Yurtçu

Nalet Bebe

Burak Kut

Diren Polatoğulları

Ülkü Hilal Çiftçi

Berfu Yenenler

Eser Yenenler

Giray Altınok