O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 yarışmacıları kim?
O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı jüri üyeleri kimler ve 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmacıları kimler olduğu merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Yılbaşı Özel programı gündeme geliyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 yarışmacıları kim?
TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri yapıldı. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler ve O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 yarışmacıları kim olduğu araştırılıyor. Birbirinden renkli jüri üyeleri gündeme geliyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 yarışmacıları kim? Detaylar haberimizdedir…
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
Yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda sevilen isimler yer alacak:
Gökhan Özoğuz
Beyazıt Öztürk
Hadise
Ezgi Mola
Jüri üyeleri, ünlü konukların eğlenceli performanslarını değerlendirecek. Gecenin sonunda, en başarılı performansı sergileyen isim seçilerek bir kez daha sahneye çıkma şansı elde edecek.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2025 YARIŞMACILARI KİM?
Mert Turak
Beril Pozam
Ersin Arıcı
Esra Bilgiç
Mina Demirtaş
Barış Kılıç
Doğukan Güngör
Aslıhan Güner
Dilan Çiçek Deniz
Sıla Türkoğlu
Aleyna Tilki
Deniz Baysal
Barış Yurtçu
Nalet Bebe
Burak Kut
Diren Polatoğulları
Ülkü Hilal Çiftçi
Berfu Yenenler
Eser Yenenler
Giray Altınok