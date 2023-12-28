O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 yarışmacıları kim?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri yapıldı. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler ve O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 yarışmacıları kim olduğu araştırılıyor. Birbirinden renkli jüri üyeleri gündeme geliyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 yarışmacıları kim? Detaylar haberimizdedir…

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Yılbaşı için Beyaz Show yapmak isteyen ancak sonra vazgeçen Acun Ilıcalı, bu sefer sunucu koltuğuna Beyazıt Öztürk oturacak. Acun Ilıcalı da Beyaz'ın yerine jüri koltuğunda yer alacak. Ünlü isimlerin jüri koltuğunda olacağı yarışmanın yeni bölümünde Hadise'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2024 YARIŞMACILARI KİM?

O Ses Yılbaşı Özel programının jüri kadrosunda Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş olacak. İlk görüntülerin geldiği çekimde Ebru Gündeş ve Murat Boz'un sarmaş dolaş dans etti. Murat Boz'un siyah takım, Ebru Gündeş'in siyah tulum giydiği çekimde Meryem Uzerli'nin altın sarısı elbisesi göz kamaştırdı.

Yarışmada bu yıl Devrim Özkan, Kubat, Müjde Devrim ve Enis Arıkan gibi isimler sahneye çıkacak.