O Ses Türkiye Yılbaşında kimler var? Sorusu, O Ses Türkiye Yılbaşı bölümüne dair merak edilenler arasında yer alıyor. Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Yılbaşı için Beyaz Show yapmak isteyen ancak sonra vazgeçen Acun Ilıcalı, bu sefer sunucu koltuğuna Beyazıt Öztürk oturacak. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı ne zaman? O Ses Türkiye Yılbaşı bölümü saat kaçta başlıyor?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI NE ZAMAN?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de TV8'de izleyicileri ile buluşacak. O Ses Yılbaşı Özel programının jüri kadrosunda Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş olacak. Yarışmada bu yıl Devrim Özkan, Kubat, Müjde Devrim ve Enis Arıkan gibi isimler sahneye çıkacak. Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Meryem Uzerli'nin yer aldığı ekipte gözler yıllardır programda yer alan Hadise'yi aradı. Ünlü isimlerin jüri koltuğunda olacağı yarışmanın yeni bölümünde Hadise'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Buna göre O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.