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O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU? 2025 O Ses Türkiye kim kazandı?

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU? 2025 O Ses Türkiye kim kazandı?
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O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? Bu soru, TV8 ekranlarında yayınlanan ve milyonları ekran başına kilitleyen O Ses Türkiye yarışmasının 2025 final gecesinde yanıt buldu.

11 Mayıs Pazar akşamı gerçekleşen büyük finalde, "O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu?" sorusu sosyal medyada da en çok aranan başlıklar arasındaydı. Yarışmayı takip eden izleyiciler, sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyordu. Peki, O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? 2025 O Ses Türkiye kim kazandı?

O SES TÜRKİYE KİM KAZANDI?

O Ses Türkiye final heyecanıyla dün akşam sona erdi. O Ses Türkiye 2025 sezonu, 11 Mayıs Pazar akşamı gerçekleşen büyük finalle sona erdi. Finalde, her jüri üyesinin takımından dört yarışmacı sahne aldı. Toplamda 16 finalist, izleyicilerin oylarıyla şampiyonluk için yarıştı.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU? 2025 O Ses Türkiye kim kazandı?

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYON KİM OLDU?

Final gecesinde, jüri üyeleri Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin, yarışmacılarını destekledi. Gökhan Özoğuz'un takımından Mert Özer, performansıyla öne çıktı. Görme engelli yarışmacı, sahnedeki enerjisi ve sesiyle büyük beğeni topladı.

Mert Özer, finaldeki konuşmasında, "Beni alkışlarıyla hiç yalnız bırakmayan seyircime teşekkür ediyorum. Gökhan abiye, Hadise, Melike ablaya teşekkür ediyorum. Küçüklüğümden beri aslında kör alfabesinde öğrendiğim dernek de burada. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi. Ayrıca, "O Ses'ten benim kazandığım en önemli şey bu kadar değerli müzisyenleri bir arada görmek oldu." ifadelerini kullandı.

O Ses Türkiye 2025 şampiyonu Mert Özer, kazandığı ödülle müzik kariyerine önemli bir adım attı. Yarışmanın finali, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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