O Ses Türkiye ödül ne, ödül kaç TL 2024?

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda şampiyon merak edildi. Peki, O Ses Türkiye ödül ne, ödül kaç TL?

O SES TÜRKİYE ÖDÜL NE, ÖDÜL KAÇ TL?

O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jüri üyeleri açıklandı. Yarışma programında oyuncular, futbolcular ve sanatçılar gibi çeşitli ünlü isimler yer alacak. Sergilenen performanslar jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 programında jüri üyelerinde değişikliğe gidildi.

Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programını Beyazıt Öztürk sunacak. Jüride ise Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak. Yarışmanın çekimi 27 Aralık 2023 Çarşamba günü Maltepe stüdyolarında gerçekleştirdi.

Programda oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim yer alacak. Yarışmaya katılacak isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuldu.

Ödül ise henüz açıklanmadı.