O Ses Türkiye birincileri kimler (TÜM YILLAR), önceki yıllarda hangi jüri daha çok şampiyon oldu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı yayınlanacak. Birbirinden ünlü isimler şarkı söyleyecek. Jüri koltuğunda da birbirinden ünlü isimler yer alacak. O Ses Türkiye birincileri kimler, önceki yıllarda hangi jüri daha çok şampiyon oldu?

O SES TÜRKİYE BİRİNCİLERİ KİMLER?

1. Sezon:

2012 yılında gerçekleşen ilk O Ses Türkiye'de Murat Boz, Hadise, Mustafa Sandal ve Hülya Avşar jüri üyeliği yapmıştı. O Ses Türkiye 1. sezon şampiyonu ise Oğuz Berkay Fidan olmuştu.

2. Sezon:

O Ses Türkiye 2. sezonunda jüri Murat Boz, Hadise, Mustafa Sandal ve Hülya Avşar'dan oluştu. Bu yıl Murat Boz ile Hülya Avşar'ın yarışmacıları birincilik adayı oldu. Ancak finalde Mustafa Sandal'ın yarışmacısı Mustafa Bozkurt şampiyon olmuştu.

3. Sezon:

O Ses Türkiye 3.sezonunda jüri değişikliğine gidilerek Mustafa Sandal ve Hülya Avşar'ın yerine Gökhan ile Ebru Gündeş gelmişti. O Ses Türkiye 3. sezon şampiyonu Hasan Doğru olmuştu.

4. Sezon:

Hadise, Gökhan, Ebru Gündeş, Mazhar Alanson-Özkan Uğur'dan oluşan jüri üyesi ile O Ses Türkiye 4.sezonunda şampiyon Ebru Gündeş'in takımından çıktı. Eşsiz sesi ve eğitimiyle daha yarışmanın ilk gününden dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Elnur Hüseynov O Ses Türkiye 2015 şampiyonu olmuştu.

5. Sezon:

O Ses Türkiye 5. sezonunda jüri Murat Boz, Hadise, Ebru Gündeş, Gökhan ve Hakan Özoğuz'dan oluşuyordu. O Ses Türkiye 2016 şampiyonu ise Gökhan ve Hakan'ın takımında yer alan Emre Sertkaya oldu.

6. Sezon:

O Ses Türkiye'nin geçen yıl birincisi Hadise'ye özlediği şampiyonluğu getiren Dodan Özer isimli yarışmacıydı. 39 yaşında olan Dodan Özer Dodan Özer, aslen Muş'un Varto ilçesinden.

7. Sezon:

O Ses Türkiye 2018'in kazananı, Gökhan'ın takımından Lütfiye Özipek oldu. Lütfiye Özipek, O Ses Türkiye tarihinde kazanan ilk kadın yarışmacı oldu.

8. Sezon:

O Ses Türkiye 8. sezonunda ise jüri değişikliğine gidilerek Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz'un yerine Beyaz ile Seda Sayan geldi.

7. Sezon:

O Ses Türkiye 2019 birincisi Ferat Üngür oldu.

8. Sezon:

2020 sezonunun birincisi Alkan Dalgakıran, şampiyonluğunu Athena'nın "Arsız Gönül" şarkısıyla kutladı.

Kazanan O Ses Türkiye jüri üyesi ise Seda Sayan oldu. Takımından ilk kez birinci çıkaran Seda Sayan, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

9. Sezon:

O Ses Türkiye şampiyonu olmak için son kez sahneye çıkan Hasan Koçak ve Devrim Seyrek arasında gerçekleşen SMS oylamasında en fazla oyu alarak O Ses Türkiye birincisi olan isim Hasan Koçak oldu.

10. Sezon:

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel programında şampiyon Ebru Gündeş oldu.