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O Ses Türkiye Beyazıt Öztürk takımında kimler var?

O Ses Türkiye Beyazıt Öztürk takımında kimler var?
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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da seyircileri ekran başına toplayacak. Jüri üyeleri ve sahne alacak ünlü isimler ise sonunda belli oldu. Hadise, jüri koltuğunda yer alacak sürpriz isim olarak dikkat çekti. Peki, O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk kimdir? Beyazıt Öztürk kaç yaşında nereli?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye'nin yılbaşı programı için heyecan dorukta. Programın jüri üyeleri ve sahne alacak ünlü isimler sonunda açıklandı. Hadise'nin jüri koltuğunda olacağı programda, birçok sürpriz isim de yer alacak. Peki, O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk kimdir? Beyazıt Öztürk kaç yaşında nereli?

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da doğdu.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu. Okurken radyo programları hazırladı.

"Beyaz" ismini ilk olarak arkadaşlarıyla birlikte "Gına" isimli siyasi içerikli bir mizah dergisi çıkarırlarken kullandı. Eskişehir'de geçirdiği 7-8 aylık dönem içinde iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açtı ve bir karma seramik sergisine katıldı. Radyoculuğa Eskişehir'de başladı.

İstanbul'da Klas Fm'den gelen teklif üzerine, radyoculuğa profesyonel olarak girdi. Number One TV'de ve Kanal 6'da çeşitli televizyon programları, Kanal D ve Star televizyonlarında Beyaz Show, TRT'de 5+1 Şans Topu sunuculuğu, Kanal D'de Aileler Yarışıyor yarışması sunuculuğu, Best FM ve Radyo D'de radyo programları yaptı.

Konuk oyuncu olarak yer aldığı "Dansöz" filmi dışında "Nihavent Mucize" adlı sinema filminde, "Biz Size Aşık Olduk" ve "Karım ve Annem" adlı televizyon dizilerinde rol aldı. Aktüel Dergisi'nde "Kardan Adam" başlığı altında köşe yazıları yazdı. Talk Show'u kendisine pek çok ödül kazandırdı. Standup'ı denedi.

O SES TÜRKİYE BEYAZIT ÖZTÜRK TAKIMINDA KİMLER VAR?

O Ses Türkiye Beyazıt Öztürk takımı henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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