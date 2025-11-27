O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

Eskişehir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında, gençlere "Eskişehir'i üç kelimeyle anlat" sorusu yöneltildi. Gençlerin bu soruya verdikleri yanıtlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ESKİŞEHİR İÇİN SKANDAL İFADELER

Şehri tanımlarken bazı gençler tarafından "Parti, s*ks, alkol, yalan" gibi kelimeler kullanıldığı görüldü. Üniversite şehri kimliğiyle bilinen Eskişehir'in bu şekilde tanımlanması, izleyiciler arasında hem şaşkınlık hem de tartışma yarattı.