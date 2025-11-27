Haberler

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Sokak röportajı yapan bir kanalın, "Eskişehir'i 3 kelimeyle anlat" sorusuna gençler skandal yanıtlar verdi. Gençlerin Eskişehir için, "Parti, s*ks, alkol, yalan dediği görüldü.

Eskişehir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında, gençlere "Eskişehir'i üç kelimeyle anlat" sorusu yöneltildi. Gençlerin bu soruya verdikleri yanıtlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ESKİŞEHİR İÇİN SKANDAL İFADELER

Şehri tanımlarken bazı gençler tarafından "Parti, s*ks, alkol, yalan" gibi kelimeler kullanıldığı görüldü. Üniversite şehri kimliğiyle bilinen Eskişehir'in bu şekilde tanımlanması, izleyiciler arasında hem şaşkınlık hem de tartışma yarattı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Chp'lilerin bol olduğu yerlerde buna şaşırmamak lazım.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgirilmez:

Eskişehir de ki üniversite tamamen kaldırılmalı üniversite den baskamher her şey var

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Atatürkün gençliğe hitabesi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
