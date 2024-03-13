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Nuri Güler kimdir? AK Parti Aydın- Köşk Belediye Başkan adayı Nuri Güler kaç yaşında, nereli?

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Nuri Güler kimdir? AK Parti Aydın- Köşk Belediye Başkan adayı Nuri Güler kaç yaşında, nereli? AK Parti Aydın- Köşk Belediye Başkan adayı Nuri Güler merak ediliyor. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar gündeme geliyor. Nuri Güler'in biyografisi ve politik kariyeri hakkında bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar, Nuri Güler'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Nuri Güler kimdir? AK Parti Aydın- Köşk Belediye Başkan adayı Nuri Güler kaç yaşında, nereli?

NURİ GÜLER KİMDİR?

  • Nuri Güler, 1966 yılında Sultanhisar'da doğdu. İlköğrenimini Sultanhisar'da, orta ve lise tahsilini Aydın ilinde tamamlayıp üniversiteyi Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde bitirdi.
  • 1995-1996 Yılları arasında Refah Partisi Köşk ilçesi ilçe başkanlığı yaptı. 2001 Yılında Ak Parti kurucu il yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.
  • 2004-2009 Yıllarında Ak Parti Köşk İlçesi İl Genel Meclis üyesi ve İl Encümenliği yaptı.
  • Aynı yıllarda Aydın Ticaret Odası meclis üyelik görevi yaptı. 2011-2013 Yıllarında Ak Parti Köşk ilçesi ilçe başkanlığı görevini üstlendi.
  • İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.
  • Evli ve iki çocuk sahibidir.
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Aydın- Köşk Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Nuri Güler AK Parti Gündem Yaşam Politika Haberler

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