Nurhak Belediyesi hangi parti? Nurhak Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Kahramanmaraş Nurhak yerel seçim sonuçları!

Nurhak Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Nurhak Belediyesi hangi parti? Nurhak Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 Kahramanmaraş Nurhak yerel seçim sonuçları!

NURHAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Nurhak İlçesi'nde yapılan belediye başkanlığı seçiminde, CHP'den aday olan İlhami Bozan, en yüksek oy oranına sahip oldu. Toplamda 4.112 oy alarak %53,46'lık bir orana ulaştı. Bu sonuçlar doğrultusunda, Nurhak Belediye Başkanı olarak seçildi. MHP'den aday olan Battal Kaya ise 3.477 oy alarak %45,20 oranında kalmıştır. Bu verilere göre, Nurhak İlçesi'nin yeni belediye başkanı CHP'den İlhami Bozan olmuştur.