Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Gaziantep'in ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Nurdağı ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Nizip nerede? Nurdağı nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Nurdağı hangi ile bağlı?

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Gaziantep'te de birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merak edildi. Peki, Nurdağı nerede? Nurdağı nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Nurdağı hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

NURDAĞI NEREDE?

Nurdağı, Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Nüfus:

Yüzölçümü:

NURDAĞI NÜFUSU NEDİR?

Gaziantep'te yer alan Nurdağı ilçesinin nüfusu 'dir.

NURDAĞI HANGİ İLE BAĞLI?

Nurdağı, Türkiye'nin Gaziantep ilinin bir ilçesidir. Gaziantep-Adana karayolu üzerinde bulunmaktadır.

Yönetim

İslahiye ilçesine bağlı Kurudere köyünde, "Nurdağı" adıyla 27 Şubat 1976'da İçişleri Bakanlığı kararıyla belediye kurulmasıyla belde olan Nurdağı, 1990 yılında ilçe belediyesi olmuştur. Mevcut belediye başkanı AK Parti'li Ökkeş Kavak'dır.

Nurdağı İlçesi

Nüfusu 40 binden fazla olan Nurdağı ilçesi her yere kolay ulaşımı sayesinde Gaziantep'in önemli ilçeleri arasında yer almaktadır. Halk geçimini tarım ve hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır. Aynı zamanda Nurdağı ilçesinde bulunan krom yatakları da önemli kaynaklardandır.

Gaziantep'in merkezine bir saatlik bir uzaklıkta bulunan Nurdağı, E24 Karayolu üzerindedir. İlçe içerisinde maden işletme tesisleri de bulunmaktadır.