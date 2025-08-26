Nur Viral kimdir? Nur Viral kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Nur Viral, uzun süredir televizyon ekranlarında yer alan tanınmış isimlerden biridir. Sunuculuk yaptığı programlar aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Viral, medya kariyerinin yanı sıra zaman zaman özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmektedir. Kamuoyunun dikkatini çeken konular arasında yer alan Nur Viral, televizyon dünyasındaki varlığını sürdürmektedir. Nur Viral ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

NUR VİRAL KİMDİR?

Nur Viral, 13 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, radyo ve televizyon alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan bir sunucu ve yayın yönetmenidir. Medya yolculuğuna 1993 yılında yerel radyolarda başlayan Viral, zamanla televizyon kanallarına geçiş yaparak ekran önünde de kendine sağlam bir yer edinmiştir. Kariyerinde ilk büyük çıkışını, Türkiye'de sağlık yayıncılığı alanında öncülerden sayılan "Hayat Ağacı" programıyla yapmıştır. Tatlıses TV ekranlarında beş yıl boyunca süren bu yapım, Nur Viral'in sunuculuk yeteneğini geniş kitlelere tanıtmasına olanak sağlamıştır. Yıllar içinde Kanal 7, TNT, Show TV, Türkmax Gurme, STV ve Beyaz TV gibi birçok farklı kanalda kadın, sağlık ve yaşam temalı programlara imza atan Viral, çeşitli formatlarda yapımcı ve sunucu kimliğiyle ekranlarda yer almıştır. Bugün ise Beyaz TV'de yayınlanan "Hayatta Her Şey Var" programıyla sabah kuşağında izleyicilerle buluşmaya devam etmektedir.

NUR VİRAL KAÇ YAŞINDA?

Nur Viral, 13 Mayıs 1974 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Uzun yıllardır radyo ve televizyon sektöründe aktif olarak çalışan Viral, deneyimi ve başarılı sunuculuğuyla tanınmaktadır.

NUR VİRAL NERELİ?

Nur Viral, 13 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve aslen İstanbulludur. Medya kariyerine başladığı şehirde uzun yıllar aktif olarak çalışmış ve televizyon dünyasında önemli bir isim haline gelmiştir.

NUR VİRAL'İN EŞİ KİM?

Nur Viral'in özel hayatı da zaman zaman magazin gündeminde yer bulmuştur. İki kez evlilik yapan Viral'in ilk evliliğinden Serra adında bir kızı bulunmaktadır. Bu dönemle ilgili ayrıntılar ise oldukça sınırlıdır. İkinci evliliğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ekonomi danışmanı Cemil Ertem ile gerçekleştiren Nur Viral, 26 Kasım 2016'da Roma Büyükelçiliği'nde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girmiştir. Ancak bu birliktelik, 9 Temmuz 2019'da resmi olarak sona ermiştir. Boşanma sonrası özel hayatını göz önünde tutmayan Viral, daha çok kariyerine ve kızına odaklanmayı tercih etmektedir.

NUR VİRAL ŞU AN HANGİ PROGRAMI SUNUYOR?

Nur Viral, uzun süredir Beyaz TV'de yayınlanan "Hayatta Her Şey Var" programının sunuculuğunu ve yapımcılığını yürütmektedir. Program, hafta içi her gün sabah saatlerinde yayınlanmakta olup, ilişkiler, evlilik sorunları, aile içi iletişim, kişisel gelişim ve dini rehberlik gibi konulara yer vermektedir. Canlı yayınlarda gösterdiği samimi üslup ve izleyicilerle kurduğu iletişim, programın temel özellikleri arasında yer almaktadır.