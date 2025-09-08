Nur Ertürk kimdir? Nur Ertürk kaç yaşında, nereli?

Son günlerde sosyal medyada ve haber platformlarında sıkça adı geçen Nur Ertürk, merak edilen isimlerden biri haline geldi. Gündemde yer almasıyla birlikte, pek çok kişi "Nur Ertürk kimdir, ne iş yapıyor, neden konuşuluyor?" sorularının yanıtını aramaya başladı. Kariyeri, özel hayatı ve güncel gelişmelerle birlikte Nur Ertürk hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylara haberin devamından ulaşabilirsiniz.

NUR ERTÜRK KİMDİR?

Aslen Sivaslı olan Nur Ertürk, 1968 yılında dünyaya geldi. 9 çocuklu kalabalık bir ailenin kızı olan Ertürk, eğitim hayatında oldukça başarılıydı. Lise yıllarını başarıyla tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi'ni kazandı. Ancak ailesinin şehir dışına gitmesine izin vermemesi nedeniyle üniversite eğitimine başlayamadı.

Sanat hayatına 1980'li yıllarda adım atan Ertürk, "İlvanlıyım" adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çekerek müzik dünyasında çıkış yaptı. Müzik kariyerinin ardından televizyon dünyasına geçiş yapan Nur Ertürk, uzun yıllar boyunca ekranların sevilen sabah programlarından biri olan "Nur Ertürk'le Her Sabah" programını sundu. Bu program, Türkiye'de kadın kuşağı yayınlarının öncülerinden biri olarak kabul edilir.

1992 yılında evlenen Nur Ertürk, 1993 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hem müzikte hem de televizyonculukta kendine has bir yer edinen Ertürk, özellikle kadın izleyicilere hitap eden içerikleriyle tanınmaya devam ediyor.

NUR ERTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Uzun yıllar müzik ve televizyon dünyasında adından söz ettiren isimlerden biri olan Nur Ertürk, yaşantısı ve kariyeriyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. 1968 yılında dünyaya gelen Nur Ertürk, 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. Sanat dünyasına genç yaşta adım atan ve "İlvanlıyım" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Ertürk, hem müzikte hem de ekran önünde başarılı projelere imza atmıştır.

NUR ERTÜRK NERELİ?

Televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden biri olan Nur Ertürk, kökeniyle de merak konusu olmaya devam ediyor. Başarılı sunucu ve sanatçı, Sivaslıdır. Anadolu'nun kültürel zenginliğiyle yoğrulmuş bir ailede dünyaya gelen Ertürk, Sivaslı kimliğiyle her zaman gurur duyduğunu ifade etmiştir. Özellikle müzik kariyerinde yer verdiği türkü ve halk müziği yorumları da memleketinin izlerini taşımaktadır.

NUR ERTÜRK EVLİ Mİ?

Ekranların sevilen ismi Nur Ertürk, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da zaman zaman merak konusu oluyor. Başarılı sunucu ve sanatçı, 1992 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten, 1993 yılında bir erkek çocuk dünyaya gelmiştir.