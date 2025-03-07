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NOW TV kapanacak mı, ismi değişecek mi?

NOW TV kapanacak mı, ismi değişecek mi?
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'nun NOW TV'ye isim değişikliği yapması için verdiği süre dolmak üzere. NOW TV kapanacak mı, ismi değişecek mi?

RTÜK'ün NOW TV'ye isim değişikliği yapması için verdiği süre dolmak üzeri. İstanbul'daki aynı isimli bir kanalın başvurusu üzerine RTÜK, NOW TV'ye isim değişikliği için 30 gün süre vermişti. NOW TV kapanacak mı, ismi değişecek mi?

NOW TV KAPANACAK MI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'nun NOW TV'ye isim değişikliği yapması için verdiği süre dolmak üzere.

Kanalın adı, 12 Şubat 2024'te FOX TV'nin isim hakkı süresinin sona ermesiyle NOW TV olarak değişmişti. Ancak İstanbul'daki aynı isimli bir kanalın başvurusu üzerine RTÜK, NOW TV'ye 30 gün içinde isim değişikliği yapması gerektiğini bildirdi. Eğer kanal, bu süre zarfında isim değişikliği yapmazsa, kanalın yayınları 3 ay süreyle durdurulabilir.

GÖZLER NOW TV'DE

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, eğer isim değişikliği ve yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa, kanalın lisansının iptal edilebileceğini vurgulamıştı. Şu an, RTÜK'ün verdiği sürenin sonlarına gelinmişken gözler NOW TV'ye çevrildi.

MAHKEMEYE TAŞINDI

NOW TV, 2001 yılında tescil ettirdiği markasının Huzur Radyo TV'ye ait olduğunu belirterek konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı aldı, ancak RTÜK bu karara itiraz etti ve dava hâlâ devam ediyor. Mahkemeden çıkacak sonuca göre kanalın geleceği şekillenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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