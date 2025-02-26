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Now TV çöktü mü? Now TV sitesine neden girilmiyor?

Now TV çöktü mü? Now TV sitesine neden girilmiyor?
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NOW, The Walt Disney Company'nin Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Bugün Now TV sitesine girenler hata ile karşılaştı. Peki, Now TV çöktü mü? Now TV sitesine neden girilmiyor?

NOW, The Walt Disney Company'nin Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. 12 Şubat 2024'te FOX'un isim değiştirmesi sonrası aynı frekans üzerinden yayın hayatına başlamıştır. Now TV çöktü mü? Now TV sitesine neden girilmiyor?

NOW TV HAKKINDA

NOW, The Walt Disney Company'nin Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. 12 Şubat 2024'te FOX'un isim değiştirmesi sonrası aynı frekans üzerinden yayın hayatına başlamıştır.


NOW TV SİTESİNE NEDEN GİRİLMİYOR?

Now TV sitesne giriş yapan kullanıcılar "http/1.1 Service Unavailable"uyarısı ile karşıaştı.Now TV'den konu ile ilgili olarak henüz açıklama gelmedi.

İşte hata uyarısı:

Now TV çöktü mü? Now TV sitesine neden girilmiyor?

Güncelleme : Now TV web sayfası kısa süre sonra normale döndü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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