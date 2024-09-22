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NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu?

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu?
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Noter Pazar günü açık mı? Resmi işlemler için sıkça başvurulan noterin çalışma saatleri merak ediliyor. Hafta içi noter mesai saatlerine yetişemeyen vatandaşlar, nöbetçi noterlerin hafta sonu saat kaça kadar hizmet verdiğini de sorguluyor. Peki, noterlerin çalışma saatleri nelerdir? Hafta sonu noterler açık mı?

Noterler 22 Eylül Pazar günü çalışıyor mu ve kaça kadar açık soruları gündeme geliyor. Devlet kurumu olan noterlerin çalışma saatleri merak konusu oluyor. Noterler, diğer kurumlardan farklı olarak hafta sonları da açık olup, özellikle çalışan vatandaşlara hizmet sunuyor. Peki, noterler saat kaçta kapanıyor? Resmi tatillerde ve hafta sonlarında noterler hizmet veriyor mu? Nöbetçi noterlerin mesai saatleri ne? Detaylar haberimizdedir…

NOTER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Noterler, hafta içi ve cumartesi günleri hizmet verirken, pazar günleri kapalıdır. Noterlerin çalışma saatleri genellikle sabah 09:00 ile akşam 17:00 arasındadır. Ancak, hafta sonları noter nöbet sistemiyle çalışabilir ve belirli noterler nöbetçi olarak hizmet verebilir. Nöbetçi noterler, cumartesi ve pazar günleri de açık olabilmektedir. Nöbetçi noter hizmetinden yararlanmak için Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web sitesinden veya e-Devlet üzerinden hangi noterlerin açık olduğunu öğrenebilirsiniz.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu?

NOTERLER HANGİ GÜNLER SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Noterler, sabah saat 09.00'da mesaiye başlar. Genellikle öğle molası 12.30 ile 13.30 arasında yapılırken, bazı durumlarda yoğunluğa bağlı olarak bu aralık 12.00 - 13.00 saatlerine çekilebilmektedir. Öğle tatili sırasında noterlerde işlem yapılamaz, ancak vatandaşlar tatil sonrası, noterlerin kapanış saati olan 17.00'ye kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER (LİNK)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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