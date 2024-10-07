Nobel Tıp Ödülü'nü kim kazandı 2024? Nobel Tıp Ödülü kazanan Victor Ambros ve Gary Ruvkun kimdir?

2024 Nobel Tıp Ödülü, "mikroRNA'nın keşfi ve transkripsiyon sonrası gen düzenlemesindeki rolü" çalışmalarına imza atan ABD asıllı Victor Ambros ve Gary Ruvkun'a verildi. Nobel Tıp Ödülü'nü kim kazandı 2024? Nobel Tıp Ödülün kazanan Victor Ambros ve Gary Ruvkun kimdir?

NOBEL TIP ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI 2024?

Ambros ve Ruvkun, "mikroRNA'nın keşfi ve transkripsiyon sonrası gen düzenlemesindeki rolü" alanındaki çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü.

İkili, gen düzenlemesinde önemli rol oynayan yeni bir küçük RNA molekülü mikroRNA'yı keşfetti ve bulguları yeni bir gen düzenleme prensibini ortaya çıkardı.

Söz konusu çalışma mikroRNA'ların insanlar dahil çok hücreli organizmalar için gerekli olduğunu, organizmaların gelişip çalışması için de önemli bir role sahip olduğunu gösterdi.

NOBEL TIP ÖDÜLÜNÜ KAZANAN VİCTOR AMBROS VE GARY RUVKUN KİMDİR?

Victor R. Ambros, ABD'nin, New Hampshire eyaletinde 1953'te dünyaya geldi. Lisans derecesini 1975 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) biyoloji alanında tamamlayan Ambros, doktorasını 1979 yılında aynı üniversiteden aldı.

Ambros, 2008'den bu yana Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyor.

ABD'nin California eyaletinde 1952'de doğan Gary Ruvkun, lisans eğitimini 1973'de Berkeley'deki California Üniversitesi'nde tamamladı. Ruvkun, doktorasını "bakteriyel azot fiksasyon genleri" çalışmalarıyla Harvard Üniversitesi'nden aldı.

Ruvkun, Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik profesörü olarak görev yapıyor.

2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA içerikli Kovid-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko ve 64 yaşındaki ABD'li bilim insanı Drew Weissman'a verilmişti.