Nobel Ödülleri ne zaman verilecek 2024? Bu yıl Nobel Ödülleri para ödülü ne kadar?

Alanlarında yaptıkları çalışmalarla insanlığa hizmet eden kişi ve kuruluşlara 1901'den bu yana verilen Nobel Ödüllerinin 2024'teki sahipleri ekimin ikinci haftasında açıklanıyor. Nobel Ödülleri ne zaman verilecek 2024? Bu yıl Nobel Ödülleri para ödülü ne kadar?

NOBEL ÖDÜLLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış, tıp ve ekonomi dahil 6 ayrı dalda en başarılı kabul edilen kişi veya kuruluşlara veriliyor.

Nobel Ekonomi Ödülü 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da takdim edildi.

Her yıl ekim ayında açıklanan ve İsveçli kimyager ve mühendis Alfred Nobel'in öldüğü 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilen ödüller, yıl boyunca "insanlığa en büyük faydayı sağlayan" kişilere veriliyor.

Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi ödülleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de; Nobel Barış Ödülü ise Norveç'in başkenti Oslo'da sahiplerine takdim ediliyor.

Ödüller, 1901'den bu yana çoğunlukla Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında olmak üzere bazı yıllarda verilmedi. 2020 ve 2021'deki törenler ise Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadı.

Kurallara göre, herhangi bir kategorideki ödülü o yıl kimse hak etmiyorsa ödül verilmiyor ve verilmesi planlanan para ödülü bir sonraki yıl için saklanıyor.

Fizik, kimya, ekonomi, edebiyat ve barış alanlarındaki ilerlemeler için verilen 2024 Nobel Ödülleri'nin geri kalanı hafta boyunca açıklanacak. Nobel ödül sahipleri ödüllerini aralık ayında İsveç'te düzenlenecek bir törenle alacaklar.

Kazananlara 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,1 milyon dolar) para ödülü verilecek.