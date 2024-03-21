2023-2024 eğitim yılının ilk ara tatili Kasım ayında gerçekleşti. Ardından 15 tatil tamamlandı ve şimdi ise yılın ikinci ara tatili gündemde. Milyonlarca öğrenci, ara tatilin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri... Nisan ayındaki ara tatil ne zaman? Nisan ara tatil kaç gün?

2024 yılında ikinci ara tatil, 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu dönemde Ramazan Bayramı da kutlanacak ve 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.

ARA TATİL NE KADAR SÜRECEK?

Ara Tatil, hafta sonu tatilleriyle birleştirildiğinde toplamda 9 gün sürecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Yaz tatili ise 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak. Bu süreçte öğrenciler ve öğretmenler, dinlenmek ve yeniden enerji toplamak için uzun bir tatil dönemine girecekler.