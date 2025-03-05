Nisan ara tatili ne zaman 2025? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

2025 Nisan ara tatili ne zaman? sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimi doğrultusunda, ikinci dönem ara tatil tarihleri netleşti. Peki, Nisan ara tatili ne zaman 2025? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma sona erecektir. Hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün sürecek bu tatil, öğrencilere dinlenme fırsatı sunacaktır.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecektir. Bu tarihten sonra öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatiline başlayacaklardır.

2025 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı (1 Ocak 2025, Çarşamba):

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Bu da hafta ortasında bir günlük tatil anlamına geliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan 2025, Çarşamba):

23 Nisan, Çarşamba günü kutlanacak. Hafta ortasında bir günlük tatil fırsatı sunan bu özel gün, çocukların coşkuyla kutlayacağı etkinliklere sahne olacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs 2025, Perşembe):

2025'te 1 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü izin alarak bu tatili dört günlük bir tatile uzatma imkanı bulunuyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ( 19 Mayıs 2025, Pazartesi):

Pazartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs, hafta sonu ile birleşerek üç günlük bir tatil fırsatı sunuyor.

Kurban Bayramı (5 Gün):

Arife Günü (6 Haziran 2025, Cuma):

Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı, uzun bir tatil fırsatı sunuyor.

1. Gün (7 Haziran Cumartesi)

2. Gün (8 Haziran Pazar)

3. Gün (9 Haziran Pazartesi)

4. Gün (10 Haziran Salı)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz 2025, Salı):

15 Temmuz, Salı gününe denk geliyor ve hafta içi bir gün tatil sunuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı (30 Ağustos 2025, Cumartesi):

30 Ağustos 2025 yılında Cumartesi günü kutlanacak. Bu, hafta sonu tatiline denk geldiği için ek bir tatil fırsatı sunmuyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim 2025, Çarşamba):

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba günü kutlanacak ve resmi tatil olarak iş yerleri ve okullar kapalı olacak.