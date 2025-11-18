Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapan ve yeteneğiyle öne çıkan genç bir isim. Dizi ve sinema projelerindeki etkileyici performansları, onu Türk televizyon izleyicisinin yakından takip ettiği bir isim haline getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş genç ve yetenekli bir oyuncudur. Oyunculuk eğitimini Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde tamamlayan Aktaş, 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüri üyeliğini yaptığı "Geleceğin Starı" yarışmasıyla adından söz ettirmeye başladı.

Reklam dünyasında da aktif rol almış, Pantene, Cornetto ve Turkcell gibi büyük markaların projelerinde yer almıştır. Başarılı oyuncu, sahne ve kamera deneyimini birleştirerek kısa sürede televizyon ve sinema sektöründe dikkat çeken projelerde yer almaya başlamıştır.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Nilsu Berfin Aktaş, 1998 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen önemli projelerde yer alması ve ödüller kazanmasıyla kariyerinde sağlam bir yere sahip olmuştur. Sahip olduğu yetenek, disiplin ve sahne performansıyla kısa sürede sektörde tanınan bir isim haline gelmiştir.

NİLSU BERFİN AKTAŞ NERELİ?

Nilsu Berfin Aktaş, Türkiye'nin başkenti Ankara'da doğmuştur. Eğitim ve oyunculuk kariyerini Ankara ve İstanbul merkezli çalışmalarla geliştirmiş, Türkiye'nin farklı şehirlerinde sahne ve ekran deneyimi kazanmıştır.

NİLSU BERFİN AKTAŞ'IN KARİYERİ

Aktaş, oyunculuk kariyerine 2019 yılında Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde Gökçe karakteriyle başlamıştır. Ardından 2021 yılında Onur Tan'ın yönettiği "Benim Hayatım" dizisinde başrol oynamıştır. Ayrıca "Ölüm Zamanı" (2021), "Kolej" (2021) ve "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" (2022) gibi projelerde de yer almıştır.

Genç oyuncu, 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görülmüş, sahne sanatlarının yanı sıra şarkı söyleme ve dans etme yeteneklerini de sergilemektedir. İyi derecede İngilizce bilmesi, uluslararası projelerde de yer alma potansiyelini artırmaktadır. Aktaş, hem televizyon hem de sinema alanında yükselen bir kariyere sahip olarak sektörde adından söz ettirmeye devam etmektedir.