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NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR? Nilsu Berfin Aktaş nereli, kaç yaşında?

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NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR? Nilsu Berfin Aktaş nereli, kaç yaşında? Nilsu Berfin Aktaş, halk arasında merak konusu oldu. Aktaş'ın nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Nilsu Berfin Aktaş hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş hakkındaki aramalar sıklaşıyor. Oyuncunun özel hayatı, kaç yaşında olduğu ve memleketi merak konusu oldu. NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR? Nilsu Berfin Aktaş nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, 1998 doğumlu ve Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun oldu. Adını 2018'de Geleceğin Starı adlı yarışmayla duyurdu ve oyunculuk kariyerine 2019'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle başladı. 2021'de ise Benim Hayatım adlı dizide başrol oynadı. 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü kazandı. Şarkı söylemeyi ve dans etmeyi seviyor ve iyi derecede İngilizce biliyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR? Nilsu Berfin Aktaş nereli, kaç yaşında?

Nilsu Berfin Aktaş'ın rol aldığı diziler şunlardır:

  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Karakter: Gökçe / Yıl: 2019
  • Ölüm Zamanı / Yıl: 2021
  • Kolej / Yıl: 2021
  • Benim Hayatım / Karakter: Hayat / Yıl: 2021
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi / Karakter: Gizem / Yıl: 2022

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR? Nilsu Berfin Aktaş nereli, kaç yaşında?

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR? Nilsu Berfin Aktaş nereli, kaç yaşında?

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR? Nilsu Berfin Aktaş nereli, kaç yaşında?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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