Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında, nereli?

Nilperi Şahinkaya Kaya, oyunculuk dünyasında gösterdiği başarılı performanslarla adını duyururken, özel hayatı ve kariyerine dair detaylar da sıkça merak konusu oluyor. Hem televizyon dizilerinde hem de tiyatro sahnelerinde sergilediği yetenekle geniş bir hayran kitlesi edinen Şahinkaya Kaya, sosyal medya platformlarında da aktif olarak takipçileriyle etkileşimde bulunuyor. Kendisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, kariyer adımları ve yaşamına dair gelişmeleri araştırmaya devam ediyor. Nilperi Şahinkaya ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, diplomat bir babanın kızı olarak Senegal'de dünyaya geldi. İlkokulu Paris'te, ortaokulu ise Bern'de tamamladı. 2003 yılında Ankara'ya taşındı ve 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde eğitim aldı ve yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine "Deniz Yıldızı" dizisiyle adım atan Şahinkaya, 2010 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisindeki Mesude karakteriyle dikkat çekti. Daha sonra "Kayıp", "Kiraz Mevsimi", "N'olur Ayrılalım" ve "Bu Şehir Arkandan Gelecek" gibi yapımlarda rol aldı. Aynı zamanda tiyatro sahnesinde de yer alan Nilperi Şahinkaya, "Kim Korkar Hain Kurttan" adlı oyundaki performansıyla da beğeni topladı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KAÇ YAŞINDA?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşında olan oyuncu, genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerine birçok başarılı proje sığdırmış ve hem televizyon hem de tiyatro alanında önemli bir yer edinmiştir.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA NERELİ?

Nilperi Şahinkaya, diplomat olan babasının görev yaptığı dönemde Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelmiştir. Doğduğu şehir Afrika kıtasında yer alsa da, eğitim hayatı boyunca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunmuş ve sonrasında Türkiye'de yaşamını sürdürmüştür. Bu çok kültürlü geçmiş, hem kişisel gelişimine hem de oyunculuk kariyerine önemli katkılarda bulunmuştur.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA EVLİ Mİ?

Nilperi Şahinkaya, 2025 itibarıyla bekar bir hayat sürmektedir. Özel yaşamını basından uzak tutmayı tercih eden oyuncu, genellikle kariyeriyle ve projeleriyle ön planda yer almayı seçiyor. Sosyal medya ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, evli değildir.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN OYANDIĞI BAZI PROJELER!