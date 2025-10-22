Nil Sude Albayrak kimdir? Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sahnenin ışıkları altında parlayan, ekranda ise unutulmaz karakterlere hayat veren Nil Sude Albayrak, genç yaşına rağmen yeteneğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Her rolüyle izleyicide derin izler bırakan oyuncu, Bahar dizisindeki Seren karakteriyle yeni bir sayfa açıyor. Hem tiyatro sahnesinde hem de ekranlarda tutkuyla var olan Nil Sude, sanat yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NİL SUDE ALBAYRAK KİMDİR?

Nil Sude Albayrak, 1995 yılında İstanbul'da doğmuş, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Albayrak, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Greta Seacat Oyunculuk Atölyesi'nde almıştır.

Profesyonel olarak Art 11 Menajerlik bünyesinde çalışmakta olan Nil Sude, hem sahne tiyatrosu hem de ekran projelerinde aktif rol almaktadır. Tiyatro oyunlarıyla başlayıp, reklamlar ve kısa filmlerle kariyerini genişleten oyuncu, özellikle 2021 yılından itibaren çeşitli dizi ve filmlerde önemli karakterleri canlandırmıştır.

NİL SUDE ALBAYRAK KAÇ YAŞINDA?

Nil Sude Albayrak, 1995 doğumlu olduğuna göre, 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

NİL SUDE ALBAYRAK NERELİ?

Nil Sude Albayrak İstanbul doğumludur ve kariyerine de İstanbul'da adım atmıştır.

NİL SUDE ALBAYRAK'IN KARİYERİ

Nil Sude Albayrak'ın kariyeri tiyatro alanında başlamıştır. Sahne deneyimini pek çok oyunla zenginleştirmiştir. "Şarkılar Seni Söyler", "Yalandan Kim Ölmüş Sevgi Müzikali", "Pera Müzikali", "Artiz Mektebi" ve "Atatürk Geldi Beraber Yürüdük Biz Bu Yıllarda" gibi farklı türde tiyatro oyunlarında rol almıştır.

Bunun yanında reklam projelerinde de yer alarak oyunculuk yelpazesini genişletmiştir. Sinema ve televizyon dünyasında ise 2021'den itibaren aktif rol almaya başlamış, "Birthday" adlı kısa filmde ve "Şahmeran" gibi popüler dizilerde dikkat çekici karakterler canlandırmıştır. 2023 yılında ise "Aile" ve "Kimler Geldi Kimler Geçti" adlı televizyon dizilerinde de önemli roller üstlenmiştir.

Kariyerinde hem sahne hem de ekran projeleriyle çeşitlilik sunan Nil Sude Albayrak, oyunculuk alanında kendini geliştirmeye ve yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.