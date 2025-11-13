Haberler

Nijerya Gabon tek maç mı, rövanşı var mı yene yarı finale mi çıkıyor?

Nijerya Gabon tek maç mı, rövanşı var mı yene yarı finale mi çıkıyor?
Güncelleme:
Nijerya ile Gabon arasında oynanacak mücadele, Dünya Kupası'na katılım yolunda büyük bir önem taşıyor. İki takım bugüne kadar resmi karşılaşmalarda yalnızca iki kez karşı karşıya geldi; bu maçların birini Nijerya kazanırken, diğerinden beraberlik sonucu çıktı. Gabon ise Nijerya karşısında henüz galibiyet elde edemedi.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde sahaya çıkacak olan Nijerya ve Gabon, son derece kritik bir maç için hazırlanıyor. Taraftarların merak ettiği konu ise maçın tek ayaklı mı yoksa rövanşlı mı olduğu ve kazanan tarafın doğrudan yarı finale mi yükseleceği. Peki, Nijerya Gabon tek maç mı, rövanşı var mı yene yarı finale mi çıkıyor?

NİJERYA - GABON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Final turunda sahne alacak Nijerya–Gabon karşılaşması büyük heyecana sahne olacak. Kritik mücadele 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı FIFA+ üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

NİJERYA - GABON MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

İki ekip daha önce 2006 Dünya Kupası Elemeleri'nde iki kez mücadele etmişti. 2004'te oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, 2005 yılındaki rövanşta Nijerya kendi sahasında 2-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğünü göstermişti.

Son dönemde formda olan Nijerya, oynadığı son beş maçta üç galibiyet ve iki beraberlik aldı. Özellikle Benin karşısındaki 4-0'lık farklı galibiyet takımın çıkışını destekliyor.

Gabon ise beş maçlık yenilmezlik serisini sürdürüyor. Gambia ve Nijer ile berabere kalan ekip, Kenya ve Burundi karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekti.

EN GOLCÜLER

Nijerya'da Victor Osimhen attığı 6 golle takımının en skorer ismi olarak öne çıkıyor. Gabon cephesinde ise Denis Bouanga 8 golle zirvede yer alırken, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 7 gollük performansı hücum hattına önemli katkı sağlıyor.

NİJERYA - GABON MAÇI TEK MAÇ MI?

Nijerya ile Gabon arasındaki Play-Off yarı final karşılaşması tek maç üzerinden oynanacak.

