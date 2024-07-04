Üye Girişi
Haberler

Nihat Karaarslan kimdir, sağlık durumu ne, öldü mü, yaşıyor mu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve akrabası C.A. silahlı saldırıda yaralandı. Peki, Nihat Karaarslan kimdir, sağlık durumu ne, öldü mü, yaşıyor mu?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve akrabası C.A. silahlı saldırıda yaralandı. Vücuduna üç kurşun isabet eden Karaarslan ağır yaralandı. Nihat Karaarslan kimdir, sağlık durumu ne, öldü mü, yaşıyor mu?

NİHAT KARAARSLAN KİMDİR, SAĞLIK DURUMU NE, ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Alınan bilgiye göre, Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bulunan evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve beraberindeki akrabası C.A. silahlı saldırıya uğradı. Karaarslan ve C.A'ya kapıda bekleyen bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu iş adamının vücuduna üç kurşun isabet ettiği, akrabasının ise hafif şekil yaralandığı öğrenildi.

DURUMU AĞIR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Karaarslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. C.A. ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

2022'DE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Karaarslan'ın 2022'de de Ankara'daki ofisinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığı, olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi olduğu ve savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda olayın faili olan 4 kişinin tespit edilip gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların çift plaka kullandığı ortaya çıkarıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Çankaya Ankara Bingöl Hukuk Gündem Güncel Haberler

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

 Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı

 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

Bakmadan Geçme

4 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Nihat Karaarslan kimdir, sağlık durumu ne, öldü mü, yaşıyor mu? 4 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 4 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Hollanda Transfermarkt değeri ne kadar? Memphis Depay kimdir? Memphis Depay hangi takımda oynuyor? MasterChef barbun dolması! En güzel barbun dolması tarifi! Barbun dolması tarifi nasıl yapılır? Barbun dolması için malzemeler! Biden adaylıktan çekildi mi? Joe Biden ABD Başkanlık adaylığından çekilecek mi? X çöktü mü, Twitter çöktü mü, sorun mu var, problem ne? MasterChef Soğan çorbası tarifi! En güzel soğan Çorbası tarifi! Soğan Çorbası tarifi nasıl yapılır? Soğan Çorbası için malzemeler!
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title