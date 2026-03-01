Haberler

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi Haber Videosunu İzle
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahur programında bir izleyicinin "Red flag kadınla konuşmak günah mı?" sorusu Nihat Hatipoğlu'nu kızdırdı. Hatipoğlu, yabancı kavramların kullanımını eleştirerek ilişkilerde ölçünün örf, aile ve ahlaki değerler olduğunu söyledi.

  • Nihat Hatipoğlu, 'Red flag' gibi yabancı ifadeler yerine Türkçe kavramların kullanılması gerektiğini belirtti.
  • Nihat Hatipoğlu, örf, aile yapısı ve değerlerle uyumlu olmayan ilişkilere mesafeli yaklaşılması gerektiğini söyledi.
  • Nihat Hatipoğlu, açıkça zararlı davranışlar sergileyen biriyle bağ kurmanın doğru olmayacağını ifade etti.

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu, sahur yayınında yöneltilen bir soruyla gündeme geldi. Daha önce "ghostlama" ifadesiyle sosyal medyada tartışılan programda bu kez genç bir izleyici, "Red flag kişilerle konuşmak günah mı?" diye sordu.

YABANCI KAVRAMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Sorunun ardından Hatipoğlu, kullanılan yabancı ifadeye tepki gösterdi. Herkesin anlayacağı Türkçe kavramların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, dini meselelerin açık ve anlaşılır bir dille sorulmasının önemine dikkat çekti.

"ÖLÇÜ AİLE VE AHLAKİ DEĞERLER"

Genç izleyici sorusunu açtıktan sonra Hatipoğlu, örf, aile yapısı ve değerlerle uyumlu olmayan ilişkilere mesafeli yaklaşılması gerektiğini belirtti. Açıkça zararlı davranışlar sergileyen biriyle bağ kurmanın doğru olmayacağını ifade eden Hatipoğlu, kesin bir olumsuzluk yoksa ön yargıyla hareket etmek yerine konuşarak çözüm aranabileceğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
'İran Abraham Lincoln'ü vurdu' iddiası! ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
İran sınırındaki Esendere Sınır Kapısı'nda geçişlere kısıtlama getirildi

Sınır kapımızda 'savaş' önlemi! Kısıtlama getirildi
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

Savaş oraya da sıçradı! Ülkeden kaçmak için havalimanına akın ettiler