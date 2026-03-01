Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu, sahur yayınında yöneltilen bir soruyla gündeme geldi. Daha önce "ghostlama" ifadesiyle sosyal medyada tartışılan programda bu kez genç bir izleyici, "Red flag kişilerle konuşmak günah mı?" diye sordu.

YABANCI KAVRAMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Sorunun ardından Hatipoğlu, kullanılan yabancı ifadeye tepki gösterdi. Herkesin anlayacağı Türkçe kavramların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, dini meselelerin açık ve anlaşılır bir dille sorulmasının önemine dikkat çekti.

"ÖLÇÜ AİLE VE AHLAKİ DEĞERLER"

Genç izleyici sorusunu açtıktan sonra Hatipoğlu, örf, aile yapısı ve değerlerle uyumlu olmayan ilişkilere mesafeli yaklaşılması gerektiğini belirtti. Açıkça zararlı davranışlar sergileyen biriyle bağ kurmanın doğru olmayacağını ifade eden Hatipoğlu, kesin bir olumsuzluk yoksa ön yargıyla hareket etmek yerine konuşarak çözüm aranabileceğini söyledi.

