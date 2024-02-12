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Nihat Altınkaya şampiyon oldu mu? Survivor Nihat Altınkaya ne zaman şampiyon oldu?

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Survivor 2024 All star yarışmacıları arasında olan Nihat Altınkaya herkesin araştırma konusu hâline geldi. Peki, Nihat Altınkaya şampiyon oldu mu? Survivor Nihat Altınkaya ne zaman şampiyon oldu?

2024'e girilmesinin ardından yayın hayatına başlayan Survivor 2024 All-Star programında yarışmacı olan Nihat Altınkaya'nın kim olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Nihat Altınkaya şampiyon oldu mu? Survivor Nihat Altınkaya ne zaman şampiyon oldu?

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te aldı. İki kız kardeşi olan Altınkaya'nın annesi banka memuresi, babası ise demir çelik işiyle uğraşmaktadır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynayan sporcu, 17 yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşınan Altınkaya, buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi aldıktan sonra Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer aldı.

İstiklal Caddesi'nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi Gökçe Doruk Erten sayesinde Funda Arar'ın Özledim şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yapmıştır. Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer aldı. Sanatçı Ekol Drama Sanat Evi'nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi alan Altınkaya; Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Binbir Gece, Yaprak Dökümü ve Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, Survivor 2012 yarışma programının birincisi olmuştur.

SURVİVOR ŞAMPİYONLARI LİSTESİ

2005 Uğur Pektaş

2006 - Derya Durmuşlar.

2007 Taner Özdeş

2010 - Merve Oflaz.

2011 Derya Büyükuncu

2012 - Nihat Altınkaya.

2013 Hilmi Cem İntepe

2014 – Turabi Çamkıran

2015 Turabi Çamkıran

2016 - Çağan Atakan Arslan

2017 Ogeday Girişken

2018 - Adem Kılıçcı

2019 - Yusuf Karakaya / Katerina Dalaka

2020 - Cemal Can Canseven

2021 İsmail Balaban

2022 Nisa Bölükbaşı

2023 Nefise Karatay

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