Kırmızı bültenle aranan terör örgütü YPG/PYD lideri Salih Müslim ile yaptığı röportaj nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Nevşin Mengü sabah saatlerinde gözaltına alındı. Peki, Nevşin Mengü neden gözaltına alındı, serbest bırakıldı mı?

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün (Dün) sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde " yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. " ifadeleri yer aldı.

PROGRAMI NEDEN SİLDİĞİNİ BU SÖZLERLE AÇIKLAMIŞTI

Nevşin Mengü, Salih Müslim ile yaptığı röportajı neden sildiğini, "Malum Suriye'den yeni döndüm. Esad sonrası yeni bir dönemin hazırlıkları var. Bu yeni döneme girilirken, yabancı basına da Türkiye ile konuşmak istediğini söyleyen Salih Müslim'in değerlendirmesini almak istedim. Ancak TCK uyarınca bu röportajın suç ve suçluyu övmek kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım. Bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdım. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim." sözleriyle açıklamıştı.