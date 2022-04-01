Nevşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Mehmet Savran Nevşehir Belediyesi hangi partiden?

NEVŞEHİR (Haberler.com) - Nevşehir Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Nevşehir BelediyeBaşkanı Mehmet Savran gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Nevşehir Belediye kimdir? Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran hangi partili?

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SAVRAN KİMDİR

Mehmet Savran, 1974 yılında Nevşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 1992 yılında başladığı lisans eğitimini 1998 yılında bitirmesinin ardından Kırşehir ve Kastamonu'da hekim olarak görev yaptı.

İhtisasını 2004-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda yaptı. Savran, 2010 yılında Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görevini aldı. 2012 Mayıs ayından günümüze kadar Nevşehir'de özel bir hastanede çalıştı.

Savran, aktif siyasi hayatına ise, 2018 yılında AK Parti Nevşehir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak başladı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde İl Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Op. Dr. Mehmet Savran aynı zamanda ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

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