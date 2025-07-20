Netanyahu zehirlendi mi? SON DAKİKA!

Netanyahu'nun ofisinden yapılan resmi açıklama durumu netleştirdi. Peki, Netanyahu gerçekten zehirlendi mi, yoksa yaşananlar farklı mı yorumlandı? İşte detaylar...

NETANYAHU ZEHİRLENDİ M?

Başbakan Binyamin Netanyahu, cumartesi gecesi kendini iyi hissetmemeye başlamasının ardından evinde Hadassah Ein Kerem Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Profesör Alon Hershko tarafından muayene edildi.

Prof. Hershko, yaptığı muayenede Başbakan'ın bozulmuş gıda tüketiminden kaynaklanan bağırsak iltihabından muzdarip olduğunu tespit etti. Daha sonra, hastalığa eşlik eden susuzluktan da muzdarip olduğu ortaya çıktı.

Başbakanlık, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu, doktorların tavsiyesi üzerine damardan sıvı tedavisi gördüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Başbakan, doktorlarının talimatları doğrultusunda önümüzdeki üç gün boyunca evinde istirahat edecek ve hükümet işlerini oradan yönetecek" denildi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tam bir iyileşme ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. İsrail halkının, ülke, devlet ve güvenlik için her alanda birlikte yaptığımız tüm iyi şeylere cesaret ve kararlılıkla liderlik etmeye devam edebilmeniz için size ihtiyacı var." şeklinde yanıt verdi.