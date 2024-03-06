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Nesrin Ünal kimdir? İYİ Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kaç yaşında, nereli?

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İYİ Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Nesrin Ünal kimdir? İYİ Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kaç yaşında, nereli?

Nesrin Ünal kimdir? İYİ Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Nesrin Ünal kimdir? İYİ Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal nereli? Detaylar haberimizdedir…

NESRİN ÜNAL KİMDİR?

Nesrin Ünal, 1961 senesinde Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Antalya Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yaptı. 21. dönemde MHP'den Antalya milletvekili seçildi. 8 Ekim 2002 tarihinde MHP'den istifa etti. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Evlidir ve üç çocuk annesidir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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