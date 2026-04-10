Nesrin Cavadzade’den köpeği Dolce'ye doğum günü partisi

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nesrin Cavadzade, bu kez köpeği Dolce için hazırladığı doğum günü partisiyle konuşuluyor. Ünlü oyuncunun organizasyon için tercih ettiği detaylar ve konsept, takipçilerinin ilgisini çekti.

DOLCE İÇİN ÖZEL ORGANİZASYON

Nesrin Cavadzade’nin köpeği Dolce için düzenlediği doğum günü partisinde özenle hazırlanmış süslemeler, özel ikramlar ve dikkat çeken konsept yer aldı. Kutlamaya dair görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar organizasyonu “fazla abartılı” buldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Paylaşımın ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim Cavadzade’nin hayvan sevgisini överken, bir kesim ise yapılan organizasyonu eleştirdi. Tartışmalar kısa sürede büyürken, kutlama magazin gündemine taşındı.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade 1982 yılında Bakü’de doğmuş, küçük yaşta Türkiye’ye gelmiştir. İstanbul’da eğitimini tamamlayan oyuncu, Marmara Üniversitesi Sinema-TV bölümünden mezun olmuştur. “Yasak Elma” ve “Bizim Hikaye” gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaşmıştır. Hem dizilerde hem sinema projelerinde yer alan Cavadzade, cesur açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelmektedir.